Bretteville-sur-Odon. Il fuit la police dans une course-poursuite d'une demi-heure

Un homme de 40 ans était jugé au Tribunal judiciaire de Caen jeudi 21 décembre pour des faits commis le lundi 26 décembre 2022. À minuit, ce soir-là, une femme appelle la police pour signaler qu'un homme vient de percuter un poteau avec une Opel et d'endommager un véhicule en stationnement à Bretteville-sur-Odon avant de prendre la fuite.

Les forces de l'ordre retrouvent ce véhicule et une course-poursuite commence. Le gyrophare est actionné. Le chauffard s'arrête puis redémarre, grille un feu rouge, roule en contresens et change brusquement de direction. Il inverse intentionnellement les clignotants tout en roulant à une vitesse excessive. Un barrage est installé près de Caen. Il le franchit, mais les pneus commencent à se dégonfler, l'obligeant à arrêter la voiture.

Son permis suspendu depuis 2020

Il s'enfuit à pied et les policiers le poursuivent et l'arrêtent. Il est fortement alcoolisé et leur dit qu'il a une suspension de permis de conduire depuis 2020. En garde à vue, il confie qu'il est sorti de prison depuis le vendredi 16 décembre et a paniqué après l'accrochage à Bretteville-sur-Odon.

À la barre, il explique son attitude par la peur. La présidente lui fait remarquer qu'il aurait dû s'arrêter dès qu'il a vu la voiture de police. Elle l'accuse d'avoir "mis la vie d'autrui en danger" ainsi que la sienne. "En ces périodes de Noël, vous auriez pu tuer une famille entière avec votre irresponsabilité".

18 mois de prison

Il répond que maintenant, il ne boit plus d'alcool, travaille en CDI, conduit un scooter et se comporte convenablement. La procureure se dit horrifiée par toutes les infractions réalisées ce soir-là. L'avocat de la défense plaide que les faits ont été un élément déclencheur. Il s'est remis dans le droit chemin. Après délibéré, Loïc Le Gloannec est condamné à 18 mois de prison dont neuf assortis du sursis probatoire pendant deux ans et aménageables.

Il écope également d'une obligation de travail et de soins d'addiction alcoolique, interdiction de fréquenter les débits de boissons et de passer le permis avant 18 mois. Ensuite, il devra conduire un véhicule avec système d'anti-démarrage en cas d'alcoolémie. Il réglera aussi une amende de 150 euros.