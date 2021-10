Titeuf, le film

En vertu du principe que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est Zep lui-même qui a décidé de porter à l’écran sa célèbre bande dessinée mettant en scène les aventures de son jeune héros.

Bénéficiant d’un beau budget, il a réussi un film d’animation de belle facture, avec de nombreuses péripéties, des gags amusants (et pas trop vulgaires !) et quelques touches d’émotion.

Quant à la bande originale, elle est remarquable et permet une brève scène avec un clone de Johnny Hallyday.

Film d’animation français (2010) de Zep, avec les voix de Donald Reignoux (Titeuf), Maria Pacôme (Mémé), Jean Rochefort (Pépé), Zabou Breitman (Maman), Sam Karmann (Papa), Mélanie Bernier (Nadia), Michael Lonsdale (le psy) (1 h 27).