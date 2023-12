Manche. L'unique commerce de ce petit village va rouvrir ses portes prochainement

La mairie de Néhou a racheté cette année les murs de son seul et unique commerce dans le bourg fermé depuis plusieurs mois. "Au printemps 2023, nous avons eu la surprise de voir notre commerçante arrêter d'exercer en raison de problèmes de santé, et nous nous sommes posés la question de savoir si nous avions la possibilité d'acheter ce magasin multiservice, le seul de la commune", confie le maire Dominique Jeanne.

Dominique Jeanne, maire de Néhou. Impossible de lire le son.

Un dossier avec 80 % de subventions

Selon une dernière étude, le bourg de la commune est traversé par environ 750 véhicules par jour. Il y avait aussi un réel besoin pour la population de Néhou et des communes environnantes. La mairie devrait décrocher 80 % de subventions dans le cadre de son projet de réhabilitation qui lui coûte au total avec l'achat 700 000 € : "On va tout refaire dans le magasin et dans le logement attenant", ajoute-t-il. Dans son plan de financement, l'élu peut compter sur la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à destination de son logement (82 500 €) et du commerce (150 000 €).

Le bourg de Néhou est traversé par environ 750 véhicules par jour.

Dispositif national : Néhou seule commune manchoise lauréate

Ce n'est pas tout, la commune va aussi recevoir 28 000 € de la part de l'Agglo du Cotentin, et presque 75 000 € de l'Etat dans le cadre du dispositif de soutien à l'installation de commerces dans les zones rurales. L'annonce a été faite lundi 11 décembre.

Une vue d'ensemble sur le commerce.

Néhou est la seule commune manchoise lauréate de ce dispositif. Elle devrait d'abord percevoir 50 000 € : "Quand j'ai eu connaissance de cette subvention de 50 000 € qui nous est attribuée, je me suis rapproché des services concernés pour en avoir la certitude, et on m'a dit : 'Oui, et même plus.' Car il y a encore une subvention de 20 000 € et peut être 5 000 € dans les tiroirs pour aider le financement de tout ce qui est matériel dans le commerce, mais c'est à nous d'ouvrir un dossier pour en faire la demande."

Début des travaux en 2024

Les appels d'offres seront lancés en janvier et se clôtureront en février. Les travaux débuteront en mars. "On espère l'ouverture du commerce dix mois plus tard environ", conclut le maire.