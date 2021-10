Les Pieux. Du Cotentin au Pas-de-Calais: il marche 500 km pour aller au travail

Marcher pour aller au travail, cela n'a rien d'extraordinaire. Sauf que Jean-Christophe Tison habite aux Pieux, sur la côte ouest de la Manche… et exerce à 500 kilomètres de là, au Cross Gris-Nez, dans le Pas de Calais !

Des projections citoyennes

Après avoir pédalé en 2017, ce Normand de 49 ans s'est lancé un nouveau défi personnel, avec pour objectif de sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement. Sur son dos, il transporte sa tente, mais aussi un vidéo-projecteur et une sono. "J'ai repéré avant de partir des petites communes, et proposé aux mairies de projeter le film Home, de Yann Arthus Bertrand" expliquait Jean-Christophe jeudi 8 février 2018, entre Dieppe et Le Tréport. Des projections suivies d'un débat avec la population.

Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), Tour-en-Bessin, Langrune-sur-Mer (Calvados), Beuzeville (Eure)… Le périple de Jean-Christophe lui a apporté un lot d'anecdotes : "à Saint-Sauveur, la mairie n'a pas voulu me laisser dormir dehors. J'ai été hébergé dans la salle de cinéma !" A Etoutteville, près d'Yvetot, bonne surprise : "dans ce village, le maire m'a appris qu'ils plantent un arbre à chaque naissance".

L'impact de l'Homme

Cette aventure est aussi l'occasion de constater l'impact de l'homme sur la nature. Jean-Christophe n'imaginait pas retrouver autant de déchets sur les talus de Normandie :

Le marcheur est suivi à la trace par ses collègues, via sa page Facebook, Des Marches pour la Terre. A son arrivée dans le Pas-de-Calais, il compte déguster des tripes, des frites et du cidre pour se requinquer... avant la reprise, mardi 13 février !