Après avoir travaillé conjointement, les gendarmes de Rouen et de Reims viennent de démanteler un trafic de camions. Les poids lours étaient volés en France, et notamment en Haute-Normandie, avant d'être revendus ensuite en Ukraine et dans les Pays de l'Est. Seize personnes sont soupçonnées d'y avoir pris part.