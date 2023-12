Rouen. Un homme de 30 ans interpellé pour refus d'obtempérer et excès de vitesse

Un homme de 30 ans a été interpellé dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 décembre vers 2h pour refus d'obtempérer. Il a ensuite essayé de prendre la fuite.

"Le conducteur est contrôlé à 92km/h au lieu de 50km/h"

Ce jour-là, la police effectue des contrôles de vitesse au niveau de l'avenue Aristide Briand à Rouen. Une voiture de marque BMW est contrôlée quelques mètres plus loin au niveau du Quai de Paris "à 92 km/h au lieu de 50 km/h", indique la police. Les forces de l'ordre se mettent de chaque côté de la route et font signe au conducteur de s'arrêter mais il fait mine de ne pas les voir et poursuit sa route.

Les policiers utilisent un dispositif pour stopper le conducteur

Les forces de l'ordre utilisent alors un "stopstick", un dispositif "qui permet de faire crever les pneus sans les faire éclater" mais la voiture poursuit sa route vers la Place Saint-Paul de Rouen et s'engage vers la rocade en direction du CHU. Elle est ensuite stoppée en raison de ses pneus qui se dégonflent au niveau de la sortie Charles Nicolle.



Les policiers demandent à l'homme de 30 ans de se garer sur la bande d'urgence et procèdent à son interpellation pour refus d'obtempérer, excès de vitesse et conduite en état d'ivresse. En effet, son contrôle d'alcoolémie se révèle positif avec "0,80mlg par litre d'air expiré", ce qui équivaut à un taux de 1,60g dans le sang.