Consommation. L'Atypique, le guide des commerces équitables, débarque au Havre

Normandie Equitable propose un guide pour mieux consommer. L'association est née en 2011 à Caen, dans le Calvados. Elle rassemble une soixantaine d'adhérents, des professionnels réunis autour de valeurs sociales et environnementales. En 2015, elle a sorti son guide L'Atypique sur l'agglomération de Caen pour recenser les commerces de l'économie sociale et solidaire.

En ce mois de décembre, l'association lance son premier guide au Havre. On y retrouve une trentaine de commerces, proposant une alternative de consommation. Pour Hadrien Courset-François, animateur de Normandie Equitable pour la Seine-Maritime, il s'agit de "donner les clés au grand public de retrouver facilement des professionnels alternatifs. Des fois, on n'a même pas conscience de cette épicerie vrac dans mon quartier. On n'est pas conscient qu'on a une solution de déménagement à vélo avec Toutenvélo Le Havre, par exemple. Il existe des offres près de chez nous pour avoir une consommation plus responsable."

C'est bien là tout l'objectif de l'association Normandie Equitable, mettre en avant une alternative de consommation et promouvoir ces commerces. "C'est difficile pour beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire. Du coup avec ce genre d'outil et l'activité de l'association, on cherche à les aider, à les mettre en avant et à montrer que ça ne coûte pas plus cher de mieux consommer, parce qu'on consomme moins mais mieux."

Le guide L'Atypique est distribué gratuitement dans différents commerces, bibliothèques, bureaux de postes et office de tourisme. Il sera présenté au grand public ce samedi 16 décembre, à la Halle aux Poissons du Havre, avec des animations et de la restauration de 15h à 20h.