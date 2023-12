Manche. Cette société dépollue les eaux de ruissellement des entreprises

Dans le monde, 80 % des pollutions marines proviennent de la terre. Au Ham, près de Montebourg, l'usine Simop (Société industrielle de moulages plastiques) - dont le siège social est situé à Sainte-Mère-Eglise - développe des solutions pour les particuliers et les professionnels dans le traitement des eaux usées et pluviales grâce à des cuves permettant de bloquer les polluants.

Aline Sanson, chef de produit chez Simop, et Antony Jeanne, directeur d'usine, devant la cuve Trithon.

La dernière innovation : Trithon

Parmi les dernières innovations, Simop a imaginé une technique pour dépolluer les eaux de ruissellement : Trithon. Cette solution disponible depuis un an est profitable pour les parkings, les routes et les autoroutes, les casses automobiles, les déchetteries et centres de recyclage, ou encore les aéroports et les ports…

Le principe de fonctionnement repose sur la technologie de l'hydrocyclone. "Les particules les plus lourdes décantent naturellement, les plus légères ou les plus fines sont séparées de l'eau et isolées du flux par des parois membranaires, explique Aline Sanson, chef de produit au sein de Simop. Un dernier compartiment de traitement permet de finaliser le piégeage des particules et évite tout relargage. Les flottants sont, quant à eux, piégés en surface du dispositif."

Slogan : redonnons le meilleur à la terre

L'entreprise a été créée en 1975 à Saint-Sauveur-le-Vicomte par Armel et Eric Ferey. Elle se compose de 300 collaborateurs en France et dans le monde, dont une quarantaine sur le site du Ham se trouve sur 26 000m2. En 1989, l'entreprise a lancé une filiale en Espagne. Huit ans plus tard, elle se retrouve en Guadeloupe et en Martinique, et en 2005, en Slovaquie.

La technique du rotomoulage est utilisée pour réaliser ces cuves.

La société travaille principalement avec des négociants, elle réalise aussi des ventes de pièces sur devis pour les particuliers. Le slogan de Simop est "Redonnons le meilleur à la terre". En plus de sa cuve Trithon, l'entreprise est connue aussi pour ses fosses toutes eaux (anciennement fosses septiques) et ses récupérateurs d'hydrocarbures. Elle a également mis au point un système d'assainissement des eaux usées grâce à des coquilles de noisettes…

Des cuves toutes eaux

Les cuves toutes eaux (fosses septiques).

Des cuves pour séparer les hydrocarbures

Des cuves qui séparent les hydrocarbures.

Antony Jeanne précise que les cuves sont réalisées avec la méthode du rotomoulage, une technique de transformation des matières plastiques qui consiste à remplir un moule métallique avec de la matière plastique sous forme de poudre.

