[Photos et vidéo]. Le transfert des prisonniers vers la nouvelle prison de Caen a eu lieu dans la nuit

Très peu étaient dans la confidence. En toute discrétion, la maison d'arrêt de Caen a été vidée de ses détenus ce dimanche 3 décembre. Ils ont tous été transférés direction le nouveau centre pénitentiaire, situé à Ifs, dans l'agglomération, et inauguré par Elisabeth Borne la Première ministre, le 6 octobre. Retour sur une matinée particulière.

Une sécurité de mise

Les opérations ont commencé à 1 heure du matin, et se sont terminées à 9h45. Ce sont en tout 306 détenus, 280 hommes, 19 femmes et 7 mineurs, qui ont été déplacés. Plusieurs petits convois ont été préparés minutieusement. Treize, très exactement, avec à chaque fois à bord 24 détenus au maximum, échelonnés toutes les trente minutes. 262 fonctionnaires pénitentiaires étaient mobilisés, dont 82 agents des équipes d'intervention et de sécurité, certains venant de toute la France. Côtés forces de l'ordre, 92 policiers et gendarmes étaient présents pour sécuriser les convois.

Pas de sirène, mais tout de même les gyrophares, prévenant de l'arrivée d'un convoi. La discrétion était de mise lors du transfert.

"La sécurité était optimale, aucun incident n'est à déplorer", se réjouit Stéphane Bredin, le préfet du Calvados. "Dans chaque fourgon étaient présents des agents déjà connus des prisonniers", indique Marie-Line Hanicot, directrice interrégionale des services pénitentiaire Grand Ouest. Pour que tout se déroule parfaitement, les préparatifs de cette opération ont démarré il y a plus de dix-huit mois !

Le transfert Impossible de lire le son.

L'entrée au 21e siècle

Si les habitants du quartier se sont peut-être doutés que quelque chose se passait vu l'agitation, peu de personnes étaient alertées du jour exact de ce transfert. Les détenus, premièrement, ne le connaissaient pas la. "Ils pourront passer des coups de fil ce dimanche, afin de prévenir leurs familles du déménagement", poursuit Marie-Line Hanicot.

Une fois sur place, les détenus se sont vus attribuer un nouveau numéro d'écrou, et évidemment une nouvelle cellule, bien mieux équipée que celle de la maison d'arrêt de Caen.

"Ils ont été très coopératifs durant ce transfert. Il y a eu une phase de préparation, l'administration leur avait au préalable présenté le nouvel établissement. Ils ont vu des photos, ont vu les infrastructures, avec des terrains de sport, des gymnases, une sale poly cultuelle et bien plus… Ils intègrent un nouveau centre pénitentiaire, avec des conditions d'accueil dignes du 21e siècle". En effet, la maison d'arrêt, construite en 1904, était bien trop vétuste, et affichait un taux d'occupation de 180 % chez les hommes !

Être opérationnel

"Nos équipes ont pris possession des lieux il y a trois mois, nous avons pu effectuer une marche à blanc", relate Jean-Marie Landais, directeur de cette nouvelle prison. L'objectif est de retrouver le rythme d'une prison le plus rapidement possible. "Des entretiens se mettent en place dès l'arrivée des détenus, ils sont informés des conditions de vie, des activités proposées…". Dès lundi, des activités sportives et scolaires sont prévues. Pour certains, les premières visites au parloir auront lieu dès mardi. "L'enjeu est de repartir sur un fonctionnement classique. Ce sera progressif, mais rapide."

C'est à bord de ces grands camions, aux vitres teintées, que les détenus ont été déplacés.