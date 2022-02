Les 63 détenus de la maison d'arrêt d'Alençon, transférés vers leur nouvelle prison à Coulaines (72)

Sous bonne escorte, policiers, gendarmes, CRS, pompiers... les 63 détenus de la vieille maison d?arrêt d?Alençon, ont été transférés vers la nouvelle maison d?arrrêt de Coulaines près du Mans?. Les opérations, initialement prévus, dans la nuit de samedi à dimanche, se sont finalement déroulés samedi entre 13 et 15 h, pour cause de mauvaises conditions météo?.

Un centre pénitentiaire, pour les longues peines, comme à Argentan, sera construit ces prochains mois, à Condé sur Sarthe, aux portes d?Alençon. Il comprendra 210 places, et un quartier de 45 places pour les condamnés à la semi-liberté Ouverture prévue en 2012 !

Quand au château des Ducs, qui faisait office de maison d?arrêt depuis, 1824, il devrait être cédé à la mairie d?Alençon pour un euro symbolique?.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire