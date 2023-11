Rouen. Trottinettes, vélos… Les bonnes pratiques récompensées

L'opération de prévention a ciblé en particulier les usagers vulnérables, fortement représentés dans les victimes graves des accidents de la route. Les accidents en trottinette ont notamment explosé en Seine-Maritime.

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, cyclistes… Ces usagers ont été particulièrement ciblés par l'opération de prévention organisée par la police, la préfecture et le Département, en lien avec les associations de sécurité routière.

Plus d'accidents en trottinettes

En Seine-Maritime, les accidents qui impliquent des trottinettes électriques sont en très forte augmentation ces dernières années. "En 2021, on était à 19 accidents, on est monté à 39 accidents et, en 2023, on est déjà à 52 accidents, avec 50 personnes blessées et malheureusement deux décès", détaille Clément Vivès, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet.

Le nombre de tués en baisse

Globalement, le nombre de tués en Seine-Maritime sur les routes en 2023 est en baisse de l'ordre de 40%, avec 38 décès à déplorer à la fin du mois d'octobre, même si les accidents sont en hausse. Un chiffre à relativiser car l'année 2022 a été particulièrement meurtrière avec 74 décès sur les routes, contre 41 en 2021.