Rouen. Napoléon et la Normandie au cœur d'une série littéraire

Dans la rue, sur les bus, dans le métro ou sur Internet, difficile de ne pas voir les nombreux encarts publicitaires annonçant la sortie, mercredi 22 novembre, de Napoléon, le dernier blockbuster du réalisateur américain Ridley Scott. Pour incarner l'empereur, le metteur en scène a choisi le non moins célèbre et talentueux Joachim Phoenix, plus de 20 ans après Christian Clavier qui avait lui aussi enfilé le costume du chef militaire français, pour une mini-série consacrée à Napoléon dans les années 2000.

Un personnage complexe, souvent clivant et qui continue de faire couler beaucoup d'encre, notamment ici, à Rouen, où une romancière, Nathalie Salmon, s'est penchée sur les liens qu'a pu entretenir Napoléon Ier avec la Normandie. Auteure de plusieurs livres sur l'histoire du modèle normand qui a inspiré la Statue de la Liberté, l'écrivaine a sorti, en mars dernier, un premier ouvrage dédié à l'empereur, sobrement intitulé Napoléon et la Normandie, et, plus récemment, un deuxième livre, Guillaume et Napoléon, les conquérants. Curieuse de connaître la raison de la présence de la statue de Napoléon sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen, Nathalie Salmon s'est à nouveau intéressée au sujet lors de la polémique entourant la dépose du monument, au moment de sa nécessaire restauration.

Un voyage à Rouen en 1802

Il faut dire que les liens entre la région et l'empereur sont nombreux, à commencer par ce voyage à Rouen en 1802, alors que le jeune Napoléon n'est encore que Premier consul. Un déplacement déterminant, d'après l'auteure normande. "A ce moment-là, on revient de 10 ans de Révolution, cataclysmique sur le plan de la cohésion nationale, Napoléon arrive et remet tout à plat, il structure le pays de grandes institutions telles que le Code Civil, les lycées, etc."

C'est dans ce contexte que l'empereur, qui ne l'est pas encore, fait son arrivée à Rouen. "Il va beaucoup tester en Normandie ce qu'il va appliquer au reste du pays, nous sommes une région pilote à ses yeux." C'est cette même année qu'il rétablit l'esclavage, un acte politique qui lui vaut, encore aujourd'hui, beaucoup de controverses.

Guillaume le Conquérant et Napoléon

"J'ai abordé Napoléon avec un a priori relativement négatif, puis j'ai appris à le connaître et à voir des choses positives chez cet homme", explique la romancière. Dans son deuxième livre sur Napoléon, l'auteure aborde le destin croisé de l'empereur et de Guillaume le Conquérant, notamment à travers la découverte de la Tapisserie de Bayeux qui évoque la conquête normande de l'Angleterre. Une œuvre que Napoléon a voulu "dépoussiérer" et exposer au musée du Louvres à Paris afin de prouver que l'invasion de l'Angleterre était à nouveau possible. "Aujourd'hui, on appellerait ça de la propagande… On fait monter des pièces de théâtre, on réalise des robes à la façon du Moyen Age, il y a un esprit patriotique qui tourne autour de Guillaume le Conquérant."

Les liens entre les deux personnages, que sept siècles séparent, sont ainsi détaillés sur plus de 350 pages dans le dernier livre de Nathalie Salmon, Guillaume et Napoléon, les conquérants, aux éditions B Revert.