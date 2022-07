[Photos] Rouen. Retour de la statue de Napoléon après deux ans d'absence

Après de long mois de travaux, la statue équestre de Napoléon a retrouvé son socle jeudi 28 juillet devant le parvis de l'hôtel de ville de Rouen. La vieille dame était partie se refaire une beauté à la Fonderie Coubertin après la découverte, en 2020, d'une fissure évolutive sur l'une des pattes postérieures du cheval, menaçant la stabilité du monument. "Cela fait deux ans qu'elle a été déposée pour être d'abord sécurisée et ensuite nous avons décidé de la restaurer en totalité et de restaurer le socle et la patine qui était la dernière chose à faire a été terminée", se félicite Elizabeth Labaye, conseillère municipal et déléguée au patrimoine/matrimoine.

C'est donc avec un tout autre visage que l'empereur et sa monture ont fait leur retour ce jeudi 28 juillet. Fini le teint décoloré et verdoyant d'avant sa restauration, la statue est revenue avec une élégante robe noire satinée pour le plus grand plaisir des habitants venus nombreux admirer le résultat de ce long chantier entamé fin août 2021.

L'opération a débuté vers 7 heures avant de s'achever aux alentours de 11 heures.

Quelques mois plus tard la mairie de Rouen avait lancé une consultation pour savoir si, oui ou non les habitants étaient favorables à son retour devant l'hôtel de ville alors que le premier magistrat avait évoqué, un temps, la possibilité de déplacer la statue équestre ailleurs à Rouen pour la remplacer par celle d'une figure féminine, comme Gisèle Halimi, avocate et militante féministe. 68 % des sondés avaient alors exprimé leur souhait de voir revenir la statue à sa place initiale. Gisèle Halimi, elle, donnera son nom à l'actuelle station de métro Palais de Justice à Rouen.

• Lire aussi. La statue de Napoléon inscrite à l'inventaire des Monuments historiques

De nombreux habitants et passants sont venus assister à la pose de la statue de Napoléon.

Malgré la polémique provoquée par l'annonce de Nicolas Mayer-Rossignol, entretenu par certains qui y voyaient alors un nouveau "déboulonnage" de statue, le monument est revenu à sa place. La ville a déboursé 281 396 euros pour sa rénovation. "Il s'agit d'un des investissements les plus importants de la Ville pour son patrimoine", précise Nicolas Mayer-Rossignol. Reste désormais quelques travaux sur le socle à terminer. Ces toutes dernières retouches doivent s'achever début septembre.