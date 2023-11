Réforme des retraites. Un casseur de 22 ans devant la justice à Caen

Le 18 mars 2023, les manifestations contre la réforme des retraites battent leur plein. Pendant le défilé, les policiers et les services de la mairie de Caen remarquent le comportement anormal de plusieurs manifestants contre des biens publics et privés. Ils voient particulièrement un casseur de 22 ans s'acharner contre plusieurs caméras de surveillance de la Ville de Caen, au point de les mettre hors service. Il dégrade aussi des distributeurs de billets, des panneaux publicitaires, brise un abribus, endommage les portes d'accès à la gare SNCF et enfin met le feu à une poubelle. Il sera le seul identifié.

Il ne veut pas manifester mais casser

Interpellé par les forces de l'ordre, il dit qu'il a été contacté par des meneurs pour abîmer le plus possible. Le soir, il devait être payé selon les dégâts causés. Il précise qu'il n'était pas dans le défilé pour la cause défendue, il voulait juste casser afin d'obtenir de l'argent.

Son jugement a eu lieu le jeudi 16 novembre. A la barre, le jeune adulte exprime ses regrets. La présidente lui précise qu'il risque 10 ans de prison pour ces méfaits et s'étonne de cet acharnement. "Vous avez terrorisé les personnes autour de vous." L'homme a déjà quatre mentions sur son casier judiciaire pour vol, vol en réunion, violence avec arme et conduite sans permis.

La procureure lui signifie que le préjudice des dégradations s'élève à 20 000 euros et précise que s'il ne rembourse pas les dégâts sur les biens publics, ce sont les contribuables qui devront le faire. Elle demande 24 mois de prison avec sursis probatoire, 70 heures de travaux d'intérêt général et l'indemnisation des victimes. L'avocate de la défense rappelle que son client, en situation précaire, a détruit par besoin d'argent. Elle demande une peine adaptée.

Après délibéré, il est condamné à 12 mois de prison avec sursis, interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Il devra rembourser 1 608,40 euros à Clear Channel, 1 930,74 au Crédit Agricole.