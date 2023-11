Caen. L'ancien et l'actuel doyens de la fac de droit de Caen calomniés par un professeur

Agé de 43 ans, un professeur d'université était jugé au tribunal de la Presqu'île de Caen jeudi 16 novembre, accusé d'avoir calomnié l'ancien et l'actuel doyens de la faculté de droit.

Des propos diffamatoires

Les faits se sont produits le 3 mai 2023 à Caen, pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Le prévenu, maître de conférences à la fac de droit d'Alençon, et dont le laboratoire de recherche est à Caen, est membre du syndicat Sud. Il était présent à l'audience ainsi que les deux victimes. Ce jour-là, il envoie un courriel, depuis sa boîte mail personnelle, à plus de 3 500 personnes qui font partie d'une liste de diffusion. Les propos sont diffamatoires envers les deux doyens.

Des propos malveillants qui se révéleront faux. L'avocat des parties civiles dit qu'ils sont diffamatoires et très graves puisqu'ils s'attaquent à l'intégrité de deux fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique. Le prévenu n'avait pas le droit d'envoyer ces informations inexactes. A la barre, l'homme reconnaît les faits et explique qu'il n'a pas relu tout ce qui était écrit. La présidente s'étonne : "Vous avez fait vôtres ces propos diffamants. A aucun moment, vous n'avez jugé bon de les vérifier. Vous êtes responsable, car c'est de votre adresse email qu'ils ont été envoyés." La procureure ne s'est pas exprimée. Pour l'avocat de la défense, les propos incriminés ont été envoyés dans des circonstances spéciales de mouvement social et pendant l'occupation de la fac de droit. Il précise que "le prévenu n'est pas le syndicat Sud".

Le jugement est mis en délibéré. Il sera rendu le 18 janvier 2024.