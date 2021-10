le Chaperon Rouge

Depuis des années, les habitants du village de Daggerhorn vivent dans la terreur des attaques du loup-garou qui hante les bois alentour.

Mais, à l’approche de la lune rouge, l’horreur s’installe, car le loup-garou vient de tuer la sœur de Valérie.



Une version pour grands adolescents du conte des frères Grimm.

Après les vampires de “Twilight”, Catherine Hardwicke s’attaque au loup-garou, dans cette version pour grands adolescents du célèbre conte des frères Grimm. Sur le thème “on ne peut faire confiance à personne”, elle orchestre une histoire sombre et parfois pénible et violente.

Certes, les décors et paysages sont superbes, mais si l’on ne s’ennuie pas, on n’est guère passionné par cette œuvre un peu froide, à la réalisation bien lourde.

Distribution : Conte américain (2011) de Catherine Hardwicke, avec Amanda Seyfried (Valérie), Gary Oldman (le père Salomon), Shiloh Fernandez (Peter), Max Irons (Henry), Virginia Madsen (Suzette), Julie Christie (la grand-mère). Durée 1 h 40.