Cherbourg. Le "ParaPactum", l'arme de protection des personnalités, présenté à un salon mondial

"Le ParaPactum, c'est l'arme de protection dédiée spécifiquement à la garde rapprochée", confie le groupe de sécurité de la présidence de la République. Un parapluie de Cherbourg spécial conçu pour faire face aux jets d'objets ou de contenants liquides, aux attaques d'animaux ou aux agressions, a été créé en 2011 par Jean-Pierre et Charles Yvon, pour préserver la vie privée de la personnalité dont la protection doit être assurée.

• Lire aussi. Normandie. Jet de tomates sur Emmanuel Macron : le président protégé par un parapluie de Cherbourg

Cet outil, "véritable dispositif de protection pour les hautes personnalités", est reconnu "opérationnel" par le groupe de sécurité de la présidence de la République. Ce parapluie est blindé, sa toile étant fabriquée à partir d'un textile encore plus résistant que l'acier. "Afin de garantir une telle sécurité, l'équipe du Parapluie de Cherbourg a effectué de nombreuses recherches, une trentaine d'innovations technologiques et des tests poussés à l'extrême", précise l'entreprise.

Afin de s'assurer de son efficacité, le ParaPactum est testé en soufflerie par l'Institut aérotechnique. L'entreprise évoque un mât en carbone avec une toile de couleur noire pouvant résister à un vent de face jusqu'à 200km/heure et à plus de 100kg de pression. L'armature a été brevetée et renforcée.