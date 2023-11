Campagne de Caux. Toujours pas d'eau potable, les dernières analyses ne sont pas bonnes

La situation ne s'arrange pas autour de Goderville. Depuis le lundi 30 octobre, onze communes de la communauté de communes Campagne de Caux n'ont plus accès à l'eau potable. Cette restriction est liée à un risque de contamination bactériologique de l'eau au niveau des deux ressources de la collectivité : le forage de Saint-Maclou-la-Brière et le captage de Bec-de-Mortagne.

Des analyses toujours mauvaises

Campagne de Caux indique que "les importantes pluviométries automnales génèrent de forts ruissellements (en lien notamment avec des surfaces agricoles nues ou faiblement végétalisées à cette période de l'année) rejoignant rapidement la nappe et notamment les captages sensibles (influencés par les eaux de surface)".

A la suite des derniers tests effectués par l'Agence régionale de santé (ARS), les distributions d'eau doivent se poursuivre jusqu'au lundi 20 novembre inclus pour la commune de Goderville (les taux de turbidités s'étant révélés plus élevés que sur le reste du territoire) et jusqu'au mercredi 15 novembre inclus pour le reste des communes impactées. Les habitants sont invités à se rapprocher de leur mairie pour connaître les lieux et horaires de distribution des bouteilles d'eau.

Pour rappel, l'eau du robinet ne doit pas être consommée (pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons). Elle reste néanmoins utilisable pour les autres usages (vaisselle, toilette, douche, WC).

Liste des communes concernées

• Angerville-Bailleul

• Annouville-Vilmesnil

• Bec-de-Mortagne

• Goderville

• Bénarville

• Bretteville-du-Grand-Caux

• Daubeuf-Serville

• Gonfreville-Caillot

• Grainville-Ymauville

• Saint-Maclou-la-Brière

• Tocqueville-les-Murs

• Bréauté Antiville (8 abonnés)

• Sausseuzemare-en-Caux (17 abonnés notamment sur Château Maigret)