[Vidéo] Campagne de Caux. Une semaine sans eau du robinet, des milliers de bouteilles distribuées

Voilà plus d'une semaine que des habitants de la communauté de communes Campagne de Caux, c'est-à-dire du secteur de Goderville, ne peuvent plus consommer l'eau du robinet. Les fortes pluies de la fin du mois dernier ont entraîné une turbidité rendant l'eau impropre à la consommation depuis le lundi 30 octobre pour 7 240 habitants, répartis sur treize communes, selon les données communiquées par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. La communauté de communes organise donc des commandes pour ravitailler les municipalités concernées en bouteilles d'eau. Charge ensuite aux mairies d'organiser la distribution auprès des habitants, à raison de trois litres par jour et par personne.

Au collège, 3 000 litres par jour

"C'est le gros rush, il faut être partout en même temps, à la fois sur les routes pour tronçonner les arbres tombés après la tempête Ciaran et ici pour décharger les palettes de bouteilles", commente Frédéric Carlière, le maire de Goderville, la plus grande commune concernée. Il s'est lui-même occupé de la manutention à l'arrivée d'un semi-remorque rempli de bouteilles, mardi 7 novembre. "A chaque fois, ce sont trente-deux palettes à décharger et une trentaine qui s'en vont à chaque distribution." La prochaine distribution aura lieu jeudi 9 novembre, pour couvrir deux jours de consommation. Elle se déroule aux niveaux des services techniques, rue de l'Ancienne-Briqueterie, avec l'appui des élus, du Centre communal d'action sociale (CCAS) et de ses bénévoles. "La solidarité s'organise, des habitants prennent l'eau pour leurs voisins, pour des personnes à mobilité réduite, etc.", poursuit le maire. Les pompiers sont aussi en appui pour des livraisons.

Le collège, gros consommateur d'eau (3 000 litres par jour), les écoles ou encore les commerces de bouche sont livrés directement par Campagne de Caux. "Ils nous livrent en quantité suffisante, estime Isabelle Cordier, dans une boucherie-charcuterie-traiteur de Goderville. Mais ouvrir les packs d'eau, les bouteilles, c'est plus long et plus compliqué qu'ouvrir le robinet ! J'espère que cela ne va pas durer trop longtemps." L'Agence régionale de santé (ARS) a recommandé de maintenir la distribution d'eau en bouteille jusqu'au dimanche 12 novembre inclus.