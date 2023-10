Campagne de Caux. La consommation d'eau du robinet déconseillée dans dix communes

La consommation de l'eau du robinet est déconseillée jusqu'à nouvel ordre dans plusieurs communes de Campagne de Caux, indique ce lundi 30 octobre la communauté de communes.

Environ 8 000 habitants sont concernés, répartis dans dix communes : Goderville, Gonfreville-Caillot, Angerville-Bailleul, Bretteville-du-Grand-Caux, Annouville-Vilmesnil, Auberville-la-Renault, Bec-de-Mortagne, Daubeuf-Serville, Tocqueville-Les-Murs, Saint-Maclou-La-Brière, Bénarville et Grainville-Ymauville.

La qualité de l'eau distribuée dans ces communes s'est dégradée en raison des fortes précipitations de ces derniers jours. Des particules d'argiles et de limons, entraînées dans les nappes souterraines par les pluies, peuvent entraîner un risque de contamination microbienne.

Des bouteilles en cours de distribution

"Les équipes de la communauté de communes s'organisent pour résoudre le problème dans les plus brefs délais", assure Campagne de Caux. Une distribution de bouteilles d'eau potable est d'ores et déjà en cours d'organisation dans les communes concernées, grâce au stock restant de la dernière coupure d'eau potable, en décembre 2022. Une nouvelle livraison est également prévue. Les habitants sont invités à se rapprocher de leur mairie pour plus d'informations.