Cherbourg. Un technicien tué après un accident sur le site de pré-assemblage d'éoliennes

EDF Renouvelables et les partenaires du parc éolien en mer de Fécamp ont annoncé, mardi 7 novembre, le décès d'un salarié de la société Global Wind Service (GWS) survenu la veille, dans l'après-midi, au niveau du hub logistique près du port de Cherbourg.

Une enquête ouverte par la police

"Ce technicien intervenait sur le site de pré-assemblage des éoliennes de Siemens Gamesa destinées au parc éolien de Fécamp", explique EDF. "Toutes nos pensées vont à la famille, aux proches de la victime ainsi qu'à tous ceux qui travaillaient à ses côtés." Une enquête a été ouverte afin d'établir au plus vite les causes de cet accident. Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, précise mardi 7 novembre, en fin de matinée, que la victime est de nationalité danoise. Le commissariat est chargé de l'enquête et la machine sur laquelle a eu lieu l'accident sera examinée dans ce cadre.

Global Wind Service est l'une des plus grandes entreprises d'Europe proposant des installations et des services d'éoliennes dans le monde entier.