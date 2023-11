En questions. Objectif Paris 2024 pour Kevin Le Cunff, la nouvelle recrue du VC Rouen

A 35 ans, le coureur cycliste Kevin Le Cunff, déjà médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo, rêve de terminer sa longue carrière avec au moins une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Quel est votre parcours ?

"Je suis né avec deux pieds bots. Je me suis fait opérer à l'âge de 12 ans. J'avais beaucoup de sports interdits et le vélo rentrait dans les sports les plus conseillés. J'ai fait du VTT jusqu'à mes 20 ans en mode cool mais je n'ai jamais été très rigoureux. Je me suis mis à la route à 20 ans et je me suis blessé tout de suite, donc j'ai finalement arrêté quatre ans le vélo. Ensuite, j'ai couru dans des équipes valides et je me suis mis au handisport en 2020."

Pourquoi avoir choisi le VC Rouen ?

"L'équipe de Dunkerque a arrêté et il m'a fallu retrouver un club. Rouen a été l'équipe qui m'a le plus plu en termes de calendrier, effectif et staff. On se connaissait déjà avec Jean-Philippe Yon (président du VC Rouen) et on était totalement en phase. Il souhaite mettre tout eu œuvre pour m'aider dans mes objectifs de cette saison. Je suis dans l'équipe pour performer mais je privilégie maintenant le handisport."

Justement, quels sont vos objectifs

pour cette saison ?

"Il y a très peu de compétitions en handisport. Je vais faire un championnat du monde, deux Coupes du monde et les Jeux paralympiques de Paris. En 2024, j'aurai une dispo de janvier à septembre. J'aimerais gagner en Elite avec le VC Rouen et gagner au moins une médaille d'or aux Jeux de Paris. Je suis Parisien, donc je serai très heureux de m'imposer ici. Je finirai la saison 2024 et je m'arrêterai après, je ne pense pas rester dans le vélo par la suite."