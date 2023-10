[Photos + vidéo] Calvados. Le skyrope, une nouvelle activité à sensations fortes au Viaduc de la Souleuvre : un chantier XXL

Attention, chantier exceptionnel en vue. Jusqu'à ce mercredi 25 octobre, une impressionnante grue a investi le parking du Viaduc de la Souleuvre, à La Ferrière-Harang. La raison ? La pose d'une nouvelle activité aux dimensions impressionnantes. Il s'agit du skyrope, un saut pendulaire sur cordes.

Une partie de la structure du Skyrope dans le ciel, de quoi se rendre compte de la taille.

Pour ceux qui n'ont pas le vertige

"Le principe, c'est que la personne va se jeter et penduler (se balancer), mais ici on fonctionne avec des cordes, pour avoir un truc plus souple, plus fun", précise Killian Boutrois, responsable technique et des opérations sur le site. Amateurs de sensations fortes vous serez servis, puisque vous allez devoir vous jeter dans le vide ! "C'est destiné à ceux qui ne sentent pas de faire le saut à l'élastique, ou à ceux qui l'ont déjà fait mais ne veulent pas le refaire", poursuit-il.

Le principe de cette nouvelle activité.

Encore quelques mois de patience, et vous allez pouvoir vous jeter du haut du viaduc, à 35 mètres de haut. Une large phase de tests va bientôt débuter, "avec Bob, notre mannequin qui coûte 1 200€", sourit le responsable. Le public pourra s'y essayer à partir de la mi-mars.

Pour se rendre compte de la taille de l'objet.

Des moyens "hors du commun"

Pour acheminer les morceaux de cette structure pesant au total environ 30 tonnes, et nécessitant environ 3 000 heures de montage, des moyens exceptionnels ont été engagés. Une grue de 500 tonnes possédant une flèche se déployant à plus de 100 mètres a dû être utilisée. "Pour nous, c'est historique", clame Killian Boutrois.

Reportage sur le chantier Impossible de lire le son.

Une équipe de cordistes travaille depuis plusieurs semaines sur le viaduc. Les pieds dans le vide, ils réceptionnent les morceaux de structure, les fixent, réalisent les finitions… "On installe tout ce qui est inaccessible", explique le responsable, Florent Pitte. "Là, c'est vraiment un chantier exceptionnel. Le cadre, la nature, le viaduc, c'est vraiment chouette. On a plutôt l'habitude des sites industriels en centre-ville", poursuit-il.

L'équipe de cordistes, sur le Viaduc de la Souleuvre.

Question budget, rien n'est définitif pour le moment, mais le saut devrait coûter 99€ en plein tarif. Alors que la pose ne s'est même pas encore conclue, les membres du Skypark sont déjà tournés vers d'autres projets à venir. A chaque année sa nouveauté.