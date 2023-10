Cherbourg-en-Cotentin. C'est parti pour la 7e édition du festival du jeu Créacity

Samedi 21 et dimanche 22 octobre, de 10h à 18h, l'espace culturel de l'Agora à Equeurdreville-Hainneville accueillera la septième édition du festival du jeu de construction Créacity. Le salon sera divisé en trois pôles : un premier sur les dioramas des associations Normand'Bricks, G la brique (Lego) et Playmobil, un second sur des ateliers créatifs, de construction et des jeux de société, et un troisième réservé aux moins de 6 ans avec des jeux de construction, ainsi que des animations adaptées à leur âge.

Pratique. Tarif 2€.