Rouen. Deux hommes menacés avec un couteau pour des cigarettes, le suspect interpellé

Les faits se sont déroulés mercredi 18 octobre vers 8h45 à Rouen. Deux hommes de 45 et 31 ans ont été menacés avec un couteau par un homme. Son signalement transmis à la police, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Les deux victimes réussissent à contacter la police

Les deux hommes âgés de 45 et 31 ans, hébergés dans un hôtel de la rue Louis Poterat sont, selon les policiers, descendus fumer une cigarette lorsqu'un homme de 32 ans les a abordés en leur demandant une cigarette. Face à leurs refus, le trentenaire a sorti un couteau de cuisine avec une lame d'environ 10-15cm pour les menacer. Il a ensuite exigé une cigarette "et qu'ils lui achètent un paquet".

Les deux victimes ont alors fait semblant de se rendre au bureau de tabac le plus proche avant de partir en courant pour contacter la police. A leur arrivée, les policiers aperçoivent l'homme de 32 ans, correspondant au signalement et procèdent à son contrôle. A peine abordé, ce dernier aurait déclaré "ce n'est pas moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas de couteau sur moi". Reconnu par les victimes, il a été interpellé et placé en garde à vue mais lors de son interpellation, aucun couteau n'a été retrouvé sur lui.