Jeux olympiques 2024. La Région Normandie a-t-elle réussi son pari de base arrière ?

Dans 283 jours, les yeux du monde entier seront rivés sur Paris, pour l'ouverture des Jeux olympiques 2024. A deux heures de la capitale, la Région Normandie s'apprête à recevoir des délégations étrangères. Proximité avec Paris, climat, diversité des infrastructures sportives… La région a des atouts à faire valoir. Entretien avec Aline Louisy-Louis, vice-présidente en charge des sports à la Région.

La Normandie se place en base arrière des JO de Paris 2024. Le pari est-il réussi ?

"Je crois que le pari est réussi. Notre proximité avec Paris et la qualité des infrastructures a permis de mettre en lumière notre capacité à accueillir des délégations étrangères. On joue collectif avec les différentes collectivités. C'est aussi le résultat d'un investissement de la Région sur le sport de haut niveau avec la réfection du Centre sportif de Normandie (CSN) d'Houlgate (50 millions d'euros) et les rénovations des équipements (80 millions d'euros)."

Quelles délégations étrangères vont poser leurs valises en Normandie ?

"On en a une dizaine. On fait des envieux. Il y a le Canada en natation à Caen, les équipes de France de judo et d'escrime au CSN d'Houlgate et sur le site de Forges-les-Eaux, l'Arabie saoudite à Val-de-Reuil, le Maroc en gymnastique à Elbeuf (sous réserve de qualification, ndlr). Trois délégations en équitation vont venir sur le haras de Saint-Lô, au centre équestre de Bréhal et au Haras du pin dans l'Orne. La cerise sur le gâteau, c'est d'accueillir la délégation des réfugiés à Bayeux et Caen."

Etes-vous satisfaite du maillage territorial ?

"Oui, c'est important. Tous les départements vont accueillir des délégations. On aurait pu imaginer qu'elles allaient plutôt choisir la Seine-Maritime et l'Eure, mais ce n'est pas le cas. Nos infrastructures de qualité permettent de se projeter. C'est le cas dans plusieurs sports."

La moisson ne semble pas encore terminée…

"Rien n'est joué, notamment sur les sports collectifs. Des tournois de qualification ont lieu pendant le premier trimestre 2024. C'est une aubaine pour la Région Normandie. Si on se souvient de Tokyo, l'équipe de France de volley-ball s'est qualifiée pour les Jeux olympiques trois mois avant. On est en discussion avec le Monténégro (handball, taekwondo, escrime) et la lutte américaine sur le CSN d'Houlgate. Il y a aussi la Chine à Deauville et Caen…"

La Normandie peut donc encore espérer accueillir d'autres pays ?

"On n'est pas au bout de nos surprises, mais il y a tout de même la problématique des équipements qui entre en compte. Les créneaux d'entraînement deviennent limités. On ne peut pas accueillir tout le monde."