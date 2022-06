[Enquête]. JO 2024 : quelles délégations vont venir à Caen ?

Dans 765 jours, la flamme olympique s'allumera sur les bords de Seine. Paris donnera le coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la 33e olympiade de l'Histoire. À Caen, le travail a commencé dès 2017. Avec neuf sites d'entraînement labellisés pour accueillir des délégations dans l'agglomération caennaise, la Ville a déjà validé la venue de la fédération canadienne de natation au stade nautique Eugène-Maës. Cet équipement a pris le dessus sur les piscines de Limoges, Mulhouse et Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est grâce à l'agence Spartner, spécialisée dans l'événementiel et les projets de déplacements des acteurs du sport en France et à l'international, que les liens ont été noués. Un prestataire incontournable pour la Région Normandie, selon Aline Louisy-Louis, vice-présidente en charge du sport et de la jeunesse : "C'était notre première porte d'entrée. Il y a eu un audit à la piscine. On a aussi une histoire commune avec le Canada, avec la guerre de 1939-45."

Des créneaux réservés pour le Canada, au détriment du public

Une première visite de la délégation sous la houlette de John Atkinson, directeur de la haute performance du Canada, a eu lieu en fin d'année 2021. "Il fallait être très réactif", souligne Mathilde Sillard, qui coordonne le projet base arrière des Jeux à la Région. Du côté du stade nautique, les acteurs du quotidien ont été sollicités sur la partie technique. "Il ne suffit pas d'avoir de l'eau. Ils sont très attentifs à être dans les mêmes conditions qu'en compétition, raconte Nicolas Couderc, le directeur du club de l'Entente nautique caennaise (ENC). Ils ont des besoins spécifiques sur les largeurs autour du bassin, les plaques de chrono, les départs d'eau…" Le compte à rebours est lancé à la piscine. Une première phase concrète va avoir lieu cet été, du 17 au 23 juillet. Une délégation de 31 nageurs va s'emparer des lignes d'eau du bassin olympique extérieur et du bassin 25 m intérieur pour préparer les Jeux du Commonwealth.

Avec quelles conséquences pour les usagers ? "Contrairement aux grosses délégations, le Canada ne demande pas l'exclusivité des lieux", répond Aristide Olivier, élu aux sports à la Ville de Caen. La sélection, qui a tout de même glané six médailles aux Jeux de Tokyo, exige en revanche de bénéficier de plages horaires spécifiques à raison de deux créneaux par jour. Les bassins de nage seront fermés au public de 8 heures à 11 heures et de 16 heures à 19 heures. La halle d'activités restera accessible. Quid du club ? Une dizaine de nageurs nationaux de l'EN Caen se préparent pour les Championnats de France au même moment. "Il va falloir jongler entre les créneaux des Canadiens. On a besoin d'avoir un bassin de 50 m, donc on n'exclut pas la possibilité d'aller s'entraîner à Rouen ou au Havre", explique Nicolas Couderc. Dans ce contexte, la délégation est prioritaire. Des négociations sont en cours pour ouvrir au public un entraînement des nageurs canadiens. De quoi laisser un avant-goût de ce qui nous attend à l'été 2024. Le programme s'affine de jour en jour.