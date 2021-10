Mercredi 4 mai, entre 10h et 17h, à la librairie rouennaise: l'Armitière, venez faire estimer la valeur de vos bijoux, objets rares ou tableaux gratuitement. Cette opération se déroule dans l'optique d'enrichir la vente organisée par la commissaire priseur, Me Fremaux-Lejeune, le samedi 28 et dimanche 29 à l'hôtel de Bourgtheroulde.