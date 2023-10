Rouen. Musique et doudou, initiation douce au Théâtre des arts

Musique et doudou, c'est le nom d'un spectacle présenté au Théâtre des arts de Rouen dans la salle Saint-Saëns. Après de nombreuses représentations et le grand succès obtenu, ce spectacle est à nouveau proposé cette année. "Tétine en bouche et doudou en main, vos petits vont adorer ces concerts qui les initient à la musique classique, dans la douceur et la bonne humeur", assure Valérie Le Hyaric, assistante au secrétariat général du Théâtre des arts.

Pendant le spectacle, les lumières sont tamisées et les tapis, déployés au sol. Tout est fait pour que les bouts de chou de 0 à 4 ans puissent bouger, dessiner, gazouiller, se lover dans les bras de leurs parents, faire des commentaires à haute voix et même toucher les instruments. Entre comptines, chants traditionnels et répertoire classique, les musiciens s'adaptent aux tout-petits. Ils les emmènent vers de nouvelles sensations musicales. Les représentations ont lieu samedi 7 et dimanche 8 octobre, à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30. Chacune d'elles dure environ 20 minutes. Pour plus de renseignements, appeler le 02 35 98 74 78.