Un rockeur nommé Aubert au Zénith

Jean-Louis Aubert, ancien chanteur et guitariste du mythique groupe Telephone, se produira au Zénith de Rouen le 11 mai. L’icone du rock français chantera Roc-Eclair, son dernier album hommage à la vie.

Entre concentré de tubes Pop et un Jean-Louis Aubert au micro et quasiment sur tous les instruments, le show offre autant de magnifiques balades que de titres énergiques. Son 7e album solo est un hommage à son père et des amis proches disparus récemment. L’artiste, du haut de ses 56 printemps, a donc mis de côté l’image du rebelle, préférant ici parler d’amour et de cœurs brisés. Il partagera ses chansons lors du concert à partager en famille, l’un des plus attendus de l’année où le célèbre naturel de Jean-Louis Aubert fera encore une fois merveille ! (Barbara d'Alessandri)



Pratique. Jean-Louis Aubert, mercredi 11 mai, 20h au Zénith de Rouen. Tarifs. Cat 2 : 37€. Cat 1 : 43€. Point de vente : www.premierrang.trium.fr