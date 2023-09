Rouen. Inflation : comment vendre sa maison ou son appartement ?

"Le marché immobilier connaît un retournement significatif depuis le début de l'année 2023", c'est ce qu'affirme Alain Ropartz, responsable des Salons de l'immobilier à Rouen et Caen. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, notamment une augmentation des prix de 30 % en 10 ans, une multiplication par cinq des taux d'intérêt en un an, la hausse des coûts de construction et du foncier, une diminution significative de la production de crédits, et un déficit alarmant en matière de logements. En Normandie, on constate aussi une baisse de 43,5 % des ventes sur le marché de la promotion immobilière au premier semestre 2023. Et depuis le début de l'année à Rouen, les prix ont fortement augmenté, entraînant une baisse d'environ "56,5 % des ventes dans la Métropole au 1er semestre 2023". Dans ce contexte si alarmant et avec l'inflation, comment les particuliers de l'agglomération de Rouen peuvent-ils vendre leurs biens immobiliers ?

Un équilibre entre l'achat et la vente

Selon Benjamin Masseline, responsable de l'agence immobilière Laforêt à Maromme, il n'y a pas de secret : "Il faut suivre l'inflation des taux des banques qui augmente et qu'il y ait un équilibre entre l'achat et la vente." Pour aider ceux qui sont dans l'attente d'une vente, il a quelques astuces. La première étape à ne pas négliger concerne la création de l'annonce. "En général, on part sur une dizaine de photos." L'objectif, avoir un aperçu de chaque pièce pour que le futur acheteur envisage une visite. Et parmi ces clichés, il y a un détail que certains oublient, "montrer où se situe le bien". Un bon indicateur pour voir les commerces situés à proximité par exemple. Vient ensuite la partie rédaction. Mieux vaut être synthétique et aller droit au but car en mettant trop d'éléments : "On risque de mettre des choses qui pourraient déplaire aux futurs acquéreurs."

DPE, prix et devis

Dans le cadre d'une vente, le Diagnostic de performance énergétique (DPE), classé de A à G est aujourd'hui obligatoire. "Quand on a du E par exemple, les gens freinent beaucoup alors que finalement, ça a toujours existé", rappelle Benjamin Masseilne. Pourtant, c'est aussi un facteur qui peut jouer sur le prix d'achat. Et justement, "C'est le nerf de la guerre", selon Mehdi Louati, également agent immobilier. Bien souvent, certains particuliers "se basent sur des prix d'il y a deux ou trois ans", laissant donc l'avantage aux acquéreurs pour négocier. Mieux vaut donc s'assurer du prix en amont. Pour ce faire, le plus simple est de faire appel à "deux ou trois agents immobiliers pour avoir la bonne fourchette". Une fois le bon prix obtenu, "la vente peut aller vite", assure le professionnel. Enfin, lors des visites, si d'importants travaux doivent être réalisés comme l'isolation thermique ou la toiture, plus il y a de devis, mieux c'est, car "la personne qui visitera se demandera toujours : combien ça va me coûter ?", indique Benjamin Masseline. En général, les délais de vente d'un appartement ou d'une maison se situent aux alentours des trois mois.