Rouen. Seine-Marathon 76 : des perturbations à prévoir sur le réseau Astuce et sur les routes

Le week-end du 23 au 24 septembre, des perturbations sur le réseau Astuce et sur les routes sont à prévoir dans l'agglomération de Rouen. En effet, dans le cadre de l'événement sportif Seine-Marathon 76 des déviations vont être mises en place.

Interdiction de stationner dans certains quartiers

Pour assurer la sécurité des coureurs, samedi 23 septembre, le stationnement sera interdit à partir de 6 heures sur le quai Jean-Moulin entre le pont Jeanne-d'Arc et le pont Corneille. La circulation sera également interdite à partir de 14 heures sur le quai Jean-Moulin ainsi que sur le Pont Boieldieu. "La rue Saint-Sever sera elle aussi mise en impasse dès 14 heures", peut-on lire sur le site internet de l'événement.

Certaines rues seront elles aussi fermées dès 19 h 30 en fonction des horaires de passage de la course. Plusieurs quartiers sont concernés : Saint-Sever, la rue de la République, place de l'hôtel ville, rue Jean Lecanuet, rue Jeanne d'Arc. À noter toutefois que les ponts Guillaume le Conquérant et Mathilde restent ouverts et accessibles, à l'inverse des ponts Jeanne d'Arc et Boieldieu, "totalement interdits à la circulation". L'accès à l'île Lacroix restera possible via la rive gauche.

Et le dimanche ?

Rebelote le dimanche 24 septembre, d'autres secteurs seront eux aussi fermés à la circulation à partir de 8 heures. Parmi eux : le quartier Saint-Sever, jardin des plantes, des Bruyères, le boulevard de l'Europe, le quartier Saint-Clément, l'avenue des Canadiens depuis le Zenith, la rue d'Elbeuf, Lethuillier Pinel, Méridienne, de la République, Jean-Lecanuet, Jeanne d'Arc et place de l'Hôtel de ville. Comme le samedi, les ponts Guillaume le Conquérant et Mathilde restent ouverts et accessibles.

Du côté du réseau Astuce

Samedi 23 septembre de 18 h 30 à 22 heures et dimanche 24 septembre à partir du début du service jusqu'à 15 heures, des perturbations sont à prévoir sur les lignes du réseau Astuce. Du côté des bus, les lignes T1, T2, T3, T4, F1, F2, F5, F6, F7, F9, 11, 15, 20, 22, 27 et 41 sont déviées. Plus d'informations sur www.reseau-astuce.fr.