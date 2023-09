Coutances. "J'aime ma clinique" : un rassemblement pour soutenir la clinique, en proie à des difficultés

Cet événement est conjointement organisé par la Ville de Coutances et la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. Un rassemblement sera proposé vendredi 22 septembre à 19 heures, place du parvis à Coutances, en soutien à la clinique du Docteur Henri-Guillard, en proie à de nouvelles difficultés financières.

"L'objectif principal est de manifester la profonde reconnaissance des élus et de la population envers les soignants et l'ensemble du personnel de la clinique, indiquent lundi 18 septembre dans un courrier le maire Jean-Dominique Bourdin et le président de l'intercommunalité Jacky Bidot. L'offre de soin constitue un enjeu majeur en matière d'aménagement du territoire. [...] À ce titre, la survie de la clinique de Coutances s'avère un enjeu majeur pour garantir un parcours de soin efficient aux côtés de l'hôpital public." Les commerçants coutançais affichent également "J'aime ma clinique". Pour rappel, l'audience devant le tribunal de commerce qui devait avoir lieu mardi 12 septembre a été renvoyée au mardi 26 septembre.

Par ailleurs, un rassemblement des équipes soignantes était organisé lundi 18 septembre, devant la clinique de Saint-Lô. Les employés sont inquiets par rapport à la perte de son pôle de chirurgie au profit d'un autre établissement.