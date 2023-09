Rave party près de Vire. Huit hospitalisations, 14 personnes secourues et 82 amendes distribuées

À Noues de Sienne près de Vire, 3 000 personnes se sont réunies pour une rave party du vendredi 15 au dimanche 17 septembre. Les milliers de "teufers" ont quitté le terrain appartenant à un privé le dimanche. Au lendemain, la préfecture du Calvados dresse son bilan. Alors qu'un large dispositif de secours a été mis en place sur les lieux de l'événement, huit personnes ont été hospitalisées à l'hôpital de Vire. Quatorze personnes ont été prises en charge par les secouristes.

82 amendes distribuées

Au total, 70 militaires de la gendarmerie étaient répartis sur une dizaine de points pour des opérations de contrôle. Sept personnes ont été interpellées pour détentions de stupéfiants, 29 pour conduite sous stupéfiants, deux pour conduite sous alcool et deux pour défaut de permis de conduire. Au total, 82 amendes ont été distribuées pour détention de stupéfiants ainsi que la saisie de matériels de son. Des poursuites judiciaires vont être engagées contre certains participants.

Pour rappel, cette rave party s'est tenue alors que la préfecture du Calvados avait pris deux arrêtés avant le week-end interdisant tout rassemblement festif musical non déclaré ainsi que le transport de matériel de diffusion musicale. Dans un communiqué, le préfet du Calvados condamne "l'organisation de ce rassemblement qui s'est tenu sans autorisation, et donc sans pouvoir anticiper les mesures de sécurité, engendrant des risques pour les participants et des nuisances pour les riverains et le propriétaire".

Le propriétaire du terrain, au lieu-dit Le Gast, va porter plainte.