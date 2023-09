Près de Vire. Une rave party rassemble 3 000 personnes depuis trois jours

Depuis le vendredi 15 septembre, 3 000 personnes sont réunies pour une rave party à la frontière entre le Calvados et la Manche, à Noues de Sienne, près de Vire. Les "teufeurs" dansent au rythme de la musique électro sur le terrain d'un propriétaire privé d'environ 9 hectares. La préfecture du Calvados avait pourtant pris un arrêté pour interdire tout rassemblement non déclaré jusqu'au lundi 18 septembre inclus.

⚠️ Des rassemblements à caractère musical de type " rave-party " non autorisés sont susceptibles d'être organisés dans le #Calvados entre le 15 et le 18 septembre.



Compte-tenu des risques de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics qui en découleraient, le @prefet14… pic.twitter.com/tLIBf0BJcT