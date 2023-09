Caen. Street-art, ateliers, musique contemporaine : le Palma festival est de retour 

Depuis 2016, le Palma festival nous étonne en mettant à l'honneur des artistes contemporains en pleine rue. Cette année encore, pour sa 7e édition, la programmation promet de belles découvertes. Chaque jour, vous pourrez retrouver un savant mélange entre art visuel et musiques contemporaines, avec tout plein d'événements dispersés entre Mondeville et Caen. N'oubliez pas de réserver !

Une programmation variée

Le programme du Palma festival promet des styles musicaux et des influences visuelles variées. Si certains artistes vous diront peut-être quelque chose -Samba de la Muerte, Edith Gallot et Rouperou viennent en effet de Normandie-, les autres invités sont originaires de la France entière. Le festival prend même des envergures internationales : Matt Elliott vient tout droit de Bristol en Angleterre, Radio Hito de Bruxelles en Belgique, et le collectif Sobekcis de Belgrade en Serbie. Ces derniers ont d'ailleurs déjà commencé leur œuvre, peignant la façade d'une maison rue de Banville à Caen.

Afin de compléter cette exploration visuelle et sonore, le Palma festival vous invite à mettre la main à la pâte. Germain Ipin privilégie le matériel de récupération et vous propose de lui rapporter vos fonds de pots de peinture. Vous pourrez ainsi participer à la sélection des couleurs de l'œuvre. Des ateliers sont aussi proposés par plusieurs artistes, pour obtenir des univers, des techniques et des publics cibles variés. Par exemple, celui de Totipote est gratuit et se destine aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. L'objectif est de créer une composition à l'aide de tissus.

L'occasion de redécouvrir votre ville

Le Palma festival, c'est aussi un bon moyen de porter un regard différent sur la ville. Certaines œuvres réalisées dans le cadre des éditions antérieures parent toujours les murs de Caen et de Mondeville. À pied ou à vélo, les organisateurs vous proposent de partir à leur recherche, de quoi vous sortir de votre quotidien.

Pratique. Plus d'informations : palmafestival.com. Réservation : bonjour@palmafestival.com.