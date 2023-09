Insolite. Ce club de foot du Calvados se fait connaître dans toute la France grâce à une pub bien normande

Le FC Rocquancourt est-il en passe de devenir "le club le plus stylé de Normandie" ? C'est le pari lancé par le média spécialisé So Foot, qui a salué le nouveau maillot de l'équipe qui évolue en quatrième division départementale à Castine-en-Plaine dans le Calvados.

Sur le maillot blanc et rouge, le sponsor de l'équipe, la cave et restaurant Les Mets Chais à Caen en la personne de Jean-Charles Hallais. Ajoutez à ça un style vintage et une séance photo artistique, et vous obtenez un beau coup de com'.

Entre le maillot, dont le design est signé par Axel Chauvierre et la séance photo de Théo Hamel, on retrouve l'art de vivre à la normande : une belle tablée, des bons vivants et la fierté d'afficher un écusson à l'effigie de son village.

"Ce qui fait la réussite d'un club, ce sont les gens qui participent et mettent la main à la pâte. Ce ne sont pas seulement les joueurs et l'entraîneur : ce sont tous les bénévoles, les parents, les amis, les potes, les enfants, qui viennent encourager les leurs chaque dimanche. Nous voulons retranscrire cela à notre manière en valorisant le football amateur", a expliqué Axel Chauvierre, fondateur de l'agence Doki Doki, partenaire du FC Rocquancourt.

"On l'achète où ?","Le maillot est juste fou", "C'est génial" : sur le réseau social X (ex-Twitter), les internautes sont convaincus. Une belle initiative du club de D4 qui finit de convaincre les adeptes du ballon de rouge de suivre les actualités du ballon rond.