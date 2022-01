Stade Malherbe, grand favori

'Nous partions un peu dans l'inconnu, rappelle Benjamin Nivet. Nous voilà pleinement rassurés.� Pour aligner ses résultats, Caen s'est régulièrement appuyé sur une grosse solidité défensive, contrairement aux habitudes prises depuis quelques années. 'Ce n'est pas un choix, explique le joueur. La défense et le milieu de terrain jouent ensemble depuis plusieurs saisons. Offensivement par contre, il y a eu plus de bouleversements à l'intersaison et il va falloir améliorer certains automatismes.�



Rester humbles

De fait, les Caennais ont souvent peiné à trouver leur avant-centre et Kandia Traoré, toujours muet cette saison, a rarement eu l’occasion de se mettre en évidence. Avant la réception de Sedan, les quatre victoires obtenues à domicile l’avaient été sur le plus petit des scores (1-0) et dans la douleur. Benjamin Nivet ne cache pas que sa formation “doit faire mieux dans la qualité de jeu par rapport à [son] effectif”. “Nous avons de bonnes phases à certains moments mais nous ne sommes pas assez performants dans la continuité. ” En égalisant par deux fois à Strasbourg (2-2) puis en retournant une situation compromise contre Sedan (3-1), les Malherbistes ont démontré une partie de ce potentiel et affiché, en outre, de belles ressources morales. “En deuxième mi-temps contre Sedan, nous avons été très bons, note le meneur de jeu malherbiste. C’est de bon augure. Si nous jouons de cette façon, les points viendront encore plus facilement.” Reste à confirmer ces belles promesses sur 90 minutes. Caen est toujours en quête d’un match référence. Alors que “quasiment un tiers du parcours” vers la L1 a été réalisé selon Franck Dumas, tous les voyants sont au vert pour le Stade Malherbe. “Qualitativement, nous avons de quoi rêver à cette accession, reconnaît Benjamin Nivet. Mais nous devons rester humbles en sachant que nous ne sommes à l’abri de rien”.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire