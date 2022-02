Caen attaché à sa première place

Bilan comptable

Leader de Ligue 2 avec six points d’avance sur son dauphin au soir de la 18ème journée, meilleure équipe à domicile, meilleure attaque, meilleure défense, premier au classement du fair-play et même à celui des tribunes : le Stade Malherbe est incontestablement la meilleure équipe de Ligue 2 sur la première partie de saison. Les Caennais ont débuté la saison par douze matchs sans défaite avant de connaître un premier accroc à Brest (0-2), seule fois jusqu’à présent où ils sont totalement passés à côté de leur affaire. Depuis cette 13ème journée, Caen marque légèrement le pas puisqu’il a subi une deuxième défaite à Istres (1-2) et concédé deux matchs nuls. Brest, qui confirme chaque semaine son nouveau statut de candidat à la montée, en profite pour grappiller quelques points sur cette première place que Caen occupe sans interruption depuis la fin du mois d’août.



Les joueurs

Il y a d’abord eu les confirmations, principalement au milieu de terrain. L’habituel trio axial composé de Grégory Proment, Nicolas Seube et Benjamin Nivet évolue à un niveau digne de la Ligue 1. Le meneur de jeu du Stade Malherbe s’est tout particulièrement mis en évidence. Avec cinq buts, huit passes décisives (meilleur passeur de Ligue 2) et une omniprésence dans le jeu offensif de son équipe, son rendement individuel est pour beaucoup dans les bonnes performances collectives.

À côté de ces confirmations, trois jeunes joueurs âgés de 21 et 22 ans se sont révélés au grand public. En défense centrale, à un poste où il n’est pas évident de percer quand la charnière est en place de longue date, Thomas Heurtaux s’est imposé comme titulaire. Caen n’a pas perdu un seul match avec lui. Dans le secteur offensif, Steeven Langil et Youssef El Arabi font parler leur vitesse, leurs qualités techniques et leur sens du but. Le premier nommé, prêté par Auxerre, est le troisième meilleur buteur de Ligue 2 avec huit réalisations. Le second a profité des blessures des deux attaquants de pointe pour saisir sa chance avec brio.

“Caen a un bon mélange de joueurs d’expérience et de jeunes talents, résume l’entraîneur de Rennes, prochain adversaire du Stade Malherbe en Coupe de France. C’est un peu une équipe de Ligue 1 qui évolue en Ligue 2 ”







