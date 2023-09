Cruauté animale. Affaire des chatons torturés dans l'Eure : les deux adolescents jugés au tribunal d'Évreux

Ils sont âgés de 14 et 15 ans, et s'étaient filmés torturant des chatons dans une forêt de Saint-Samson de la Roque, dans l'Eure, avant de diffuser la vidéo sur Snapchat en avril dernier.

• Lire aussi : Eure. Deux adolescents torturent deux chatons à mort avant de diffuser la vidéo sur Snapchat

Le parquet d'Évreux a convoqué les deux adolescents devant le tribunal des enfants d'Évreux le jeudi 7 septembre à 9 h 30. Ils répondront à l'infraction d'atteinte volontaire à la vie d'animaux domestiques, et encourent six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.