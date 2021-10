Nissan Micra : une citadine cohérente

Elle fait “craquer” les dames:

Néanmoins, parfois, certaines autos font plus spé-cialement “craquer” les dames que d’autres. Depuis près de trente ans, la Nissan Micra est de celles-là, se fondant dans la ville pour servir, et séduire aussi, celles et ceux qui la mènent. En piste depuis quelques semaines, la quatrième génération prolonge l’œuvre accomplie en continuant d’arborer ses gentilles rondeurs, sa marque de fabrique.

Escorte des femmes et hommes d’Europe, elle se doit désormais aussi d’épouser ceux des autres continents. A telle enseigne que la Micra vendue ici nous vient d’Inde, mais elle est également produite au Mexique, en Thaïlande et en Chine, puis distribuée dans 160 pays. Cela signifie qu’elle s’inscrit davantage dans le compromis qu’auparavant. Et explique le mé-chant plastique qui habille la planche de bord, les deux boîtes à gants minuscules, ou bien la direction seulement réglable en hauteur. Et l’absence définitive de tout diesel sous le capot !

Cependant plutôt bien équipée dès la première des quatre finitions, la Micra fait quand même de l’œil à la gente féminine à partir du second niveau Acenta, avec un bloque-sac à main dégagé de l’assise du siège avant passager. Et puis, avec son unique 3 cylindres 1.2i de 80 ch qui pulse sympathiquement, en boîte 5 comme en BVA CVT, la Micra (à partir de 10 490 €) ne déçoit vraiment pas volant en mains, maniable et rassurante en toutes circonstances.

Et en plus, sa bouille est plutôt sympa, couplée à quelques couleurs acidulées !