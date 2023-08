Hockey sur glace. Le 7e Dragon, club de supporters pour pousser Rouen en Coupe d'Europe

Il attend ce match avec impatience et gourmandise.

Nicolas Platel, casquette des Dragons vissée sur la tête, vient depuis 35 ans soutenir le Rouen Hockey Élite sur la patinoire de l'Ile Lacroix et lors de nombreux déplacements, y compris en Europe. La veille de la rentrée compliquée en Coupe d'Europe des Normands, jeudi 31 août à domicile face à Ingolstadt, il était déjà à la patinoire, "pour voir les Allemands à l'entraînement et organiser les derniers détails avant le match".

"Avec les autres clubs de supporters, on peut prendre une bière à la fin du match"

Car le passionné est aussi le président d'un des clubs de supporter : le 7e Dragon. Comprenez le septième homme sur la glace, comme on parle de douzième homme pour les supporters de foot. Ce groupe fédère quasiment une centaine de membres, sans compter les autres fans qui gravitent autour. Parfois un peu plus discret que la bruyante tribune G, il promet de donner de la voix cette saison. "On va amener des chants pour toute la patinoire, on espère qu'on va nous suivre. Cette année, on s'est renforcé niveau matériel, avec des grosses caisses, et on a fait confectionner des drapeaux cet été pour être visibles", assure Nicolas Platel, installé tribune E.

Ce qui parle au passionné : l'ambiance du hockey à Rouen, électrique mais familiale. "On peut approcher les joueurs, c'est plus sympa que dans certains sports. On a de belles relations avec les autres clubs de supporters, même dans les autres pays. On peut prendre une bière à la fin du match ! On ne voit pas toujours ça dans d'autres sports."

Quant au match contre Ingolstadt, le fan des Dragons se veut réaliste. En bon supporter, il mise sur une victoire de Rouen 3 buts à 2, "si on remonte au score en fin de match, ça peut arriver". Mais il ne se fait pas de trop grandes illusions sur une Coupe d'Europe dans laquelle les clubs français peinent à briller. "Ce grand match arrive tôt dans la saison, ça va être difficile de démarrer tout de suite très fort."

Qu'importe. Les supporters du 7e Dragon seront derrière leur équipe. Certains, dont Nicolas Platel, accompagneront même les Normands pour les déplacements prévus dans la poule, comme à Mannheim ou Genève.