Ils se battent pour le vieux moulin

Construit en 1525, ce bâtiment, d’abord appelé le moulin de Monseigneur du Réel, puis moulin de la Pannevert, a subi le poids des ans. “Il y a plusieurs périodes dans ce moulin. La charpente date de sa création, les meules et les engrenages remontent à la révolution industrielle et le sol a été refait dernièrement”, explique Sylvie Lesage, présidente de l’association de sauvegarde. Après quelques rénovations, le moulin a été laissé à l’abandon puis repris en main par l’association. “Un moulin peu entretenu et une roue qui ne tourne pas, cela se détériore vite avec le temps”, ajoute Sylvie Lesage.

Pour sauver cet élément du patrimoine historique de Rouen, une kermesse est organisée ce dimanche 15 mai par l’association pour la Sauvegarde du Moulin de la Pannevert (ASMP), de 11 h à 18 h au 1, rue de la Pannevert, à Rouen. Pour l’occasion, vente de gâteaux, tombola et pêche aux canards pour les enfants seront proposées.

La veille, une conférence aura lieu le samedi 14 à 16 h, animé par Alain Alexandre, sur le patrimoine industriel de la vallée de Cailly.