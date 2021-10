L’Olivier Saint-Julien : rive gauche, on dirait le sud

Rue Saint-Julien, rive gauche, faites donc une pause déjeuner à l’Olivier Saint-Julien et plongez dans une ambiance méditerranéenne. Murs aux couleurs ocre, petit patio, décoration méridionale, cuisine à l’huile d’olive : le restaurant joue la carte du sud avec succès, tout en incorporant quelques spécialités plus normandes.

Je commande un émincé de bœuf aux herbes fraîches, servi avec ses frites (à l’huile d’olive !), son riz ou sa ratatouille. La viande est tendre, relevée à merveille par de petits oignons fondants et un persil délicat.

A ma table, mes voisins ont opté pour un émincé au camembert, du saumon ou du colin. La cuisine est incontestablement de qualité, savoureuse et généreuse.

A l’heure du dessert, le choix est cornélien. La carte regorge de propositions alléchantes : flan à l’orange, mousses, tarte tatin, riz à l’ancienne et sa crème de speculoos, verrine coco, banane et chocolat, carpaccio d’ananas...

En quête de légereté, j’ai opté pour la soupe de fraises et sa glace aux speculoos. Un délice, mariage parfait du fruit frais, de son coulis et des biscuits. Au final, avec un petit café, la formule plat-dessert me revient à moins de 15 €. Ambiance agréable, service efficace, cuisine convaincante : L’Olivier Saint-Julien est une adresse à recommander.

Pratique. 193, rue Saint-Julien. Tél. 02 35 62 31 88. Ouvert du lundi au samedi tous les midis et le soir les vendredi et samedi.