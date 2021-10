Modernisé et ouvert depuis fin novembre 2010, il regroupe 13 médecins et travailleurs sociaux. Ce nouveau bâtiment de 590 m2 accueille les habitants des communes de Grand-Couronne, Moulineaux, La Bouille et du hameau des Essarts. Pour rappel, les CMS apportent un soutien social et médical aux populations défavorisées.