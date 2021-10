Association : Braille Tech, un autre oeil sur la lecture

Si un logiciel spécifique réalise automatiquement les transcriptions, toute la difficulté de la tâche réside en la structuration, la correction et la mise en forme des futurs documents. Comment organiser l’information pour qu’elle soit la plus complète tout en faisant en sorte qu’elle soit facilement consultable ? Telle est la problématique à laquelle Marie Blondel, responsable du centre, et son équipe sont confrontées.

L’éducation et la formation restent leur priorité : tout au long de l’année, manuels et autres documents (romans, fiches pédagogiques) sont transcrits chapitre par chapitre. Les membres de l’équipe s’occupent également des demandes professionnelles et ludiques des particuliers et répondent aussi aux commandes publiques avec les reproductions de magazines (Rouen Mag, Océane, Terre d’Agglo, etc.), de plans (futur tramway havrais), de tableaux. Ils transcrivent aussi les factures EDF pour le quart nord-ouest de la France !

Pratique. Association Braille Tech, 14, route de Darnétal, au Mesnil-Esnard. Tél. 02 35 79 14 79.