Découvrez les arts du cirque

La ville de Grand-Quevilly accueille du 15 au 29 mai le 24e Festival des Arts du Cirque. Comme tous les ans, au mois de mai, petits et grands se donnent rendez-vous avec plaisir pour découvrir le monde merveilleux et féérique du cirque.

Pour se glisser dans les coulisses et s’initier aux arts circassiens, des séances de maquillage, d’équilibrisme sur un fil, de dressage d’animaux, de jonglerie, sans oublier les tours de magie et illusions, la parodie clownesque, ou encore le trapèze, sont organisés. Les enfants n’auront que l’embarras du choix pour participer à un de ces ateliers animés par des artistes professionnels. Situé sur le “terrain du père Jules”, derrière le Zénith et non loin du terminus du métrobus, le Festival propose également des numéros internationaux prestigieux réalisés par des artistes primés à travers le monde entier.



Pratique. Festival des arts du cirque, du dimanche 15 au dimanche 29 mai, Chemin de la Poudrière, Grand-Quevilly. Tarif atelier + visite de la ménagerie : 12€. Spectacle de 12 à 25€ selon placement. Infos : www.avantscenefrance.com/ tél. 02 32 80 31 66, point de vente : www.fnac.com.