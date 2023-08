Balades. Les plus belles randonnées à faire dans l'Orne

Qui a dit qu'il fallait partir loin pour découvrir des contrées verdoyantes, des chemins forestiers étonnants et des villages au charme reconnu ? L'Orne regorge de randonnées et balades pour prendre de la hauteur et surtout un bon bol d'air frais.

À travers la forêt d'Ecouves

Cette randonnée vous emmène à travers la magnifique Forêt d'Écouves. Vous découvrirez une belle variété de paysages, des ruisseaux aux collines boisées.

Durée : Environ 2 heures

Départ : Saint-Nicolas-des-Bois. Retrouvez l'itinéraire sur le site Visorando.

Les Alpes Mancelles

Situées à la frontière entre l'Orne et la Sarthe, les Alpes Mancelles offrent des paysages vallonnés et pittoresques. Vous pouvez choisir parmi plusieurs circuits de randonnée qui vous conduiront à travers des villages charmants et des panoramas époustouflants.

Durée : Trois heures

Départ : Saint-Céneri-le-Gérei, classé parmi les plus beaux villages de France. Retrouvez l'itinéraire de randonnée sur le site de l'office de tourisme des Alpes Mancelles.

Au sommet de la Roche d'Oëtre

Ce circuit vous permettra de découvrir la magnifique Roche d'Oëtre, un site naturel sculpté par la rivière en plein cœur de la Suisse Normande. Les sentiers offrent des vues imprenables sur les falaises et la vallée de la Rouvre. Et après l'effort, le réconfort : le café du Caillou propose une terrasse avec une vue surplombante sur la vallée et des douceurs faites maison.

Durée : plusieurs options possibles.

Départ : Parking Roche d'Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne où plusieurs itinéraires vous seront proposés.

Les Gorges de Villiers

Cette randonnée vous fera découvrir les Gorges de Villiers, mais aussi la grotte de la fée Gisèle où jaillit une source d'eau chaude. Le parcours vous mènera le long de la rivière et à travers des formations rocheuses impressionnantes.

Durée : 2 h 30

Départ : la Vallée de la Cour, retrouvez l'itinéraire sur ce lien.

Autour du Haras du Pin

Cette randonnée vous mènera autour du prestigieux Haras national du Pin, où vous pourrez admirer les chevaux et explorer les bâtiments historiques. Les sentiers traversent également des paysages champêtres.

Durée : Environ 2 heures

Départ : Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

N'oubliez pas de vérifier les conditions météorologiques et les éventuelles restrictions avant de partir en randonnée. Assurez-vous également d'être en bonne condition physique, d'apporter de l'eau et des collations pour la route.