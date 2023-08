Normandie. Star mondiale, le trotteur Ready Cash est mort

C'est une triste nouvelle pour le monde du cheval. Le célèbre trotteur Ready Cash est mort à l'âge de 18 ans dans la nuit de mardi 8 à mercredi 9 août au haras de Bouttemont à Victot-Ponfol entre Caen et Lisieux dans le Calvados. "Notre champion a succombé à des coliques malgré tous les efforts mis en oeuvre pour le sauver… quelle immense tristesse…", peut-on lire sur le compte X (ex-twitter) du haras ce mercredi matin.

Star mondiale, Ready Cash s'est illustré à plusieurs reprises sur les champs de course. Il avait notamment remporté à double reprise le prix d'Amérique en 2011 et 2012, soit l'épreuve la plus prestigieuse de trot attelé, sur l'hippodrome de Vincennes. C'est avec le driveur manchois Franck Nivard qu'il avait remporté ses prix.

Le trotteur français a été entraîné et drivé par de grands noms du milieu comme Philippe Allaire, propriétaire du haras de Bouttemont, et Thierry Duvaldestin, de 2010 à 2014, année où il a fait ses adieux à la compétition. Tout au long de sa carrière, il a remporté près de 4,3 millions d'euros de gains.