Centre-Manche. Quatre blessés après une collision entre deux voitures sur la RN174

Une collision entre deux voitures s'est produite jeudi 3 août, vers 12 h 30, sur la RN174, à hauteur de la commune d'Hébécrevon, dans le sens Saint-Lô - Carentan.

Les victimes transportées à l'hôpital de Saint-Lô

Trois hommes âgés de 15, 35 et 60 ans et une femme de 59 ans légèrement blessés ont été transportés à l'hôpital Mémorial à Saint-Lô. L'intervention a mobilisé au moins 18 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Canisy, Carentan, Coutances, Marigny, Saint-Jean-de-Daye et Saint-Lô.